Ce n’est arrivé que trois fois cette saison et c’est la première fois que le Standard gagne. Samedi, contre Eupen, les Rouches ont cadré six envois. C’est autant que contre Louvain (2-2) et contre l’Antwerp (2-5). On connaît les raisons d’un tel total contre les Anversois - la réussite insolente de Frey d’un côté et les absences coupables rouches de l’autre -, alors que face aux Louvanistes, tout était sous contrôle jusqu’à la nonantième.



