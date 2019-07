Ce n’est qu’un au revoir, Kamen. Les Liégeois ont laissé leur place au SportHotel Kaiserau à Charleroi mais nul doute qu’ils reviendront en stage au même endroit en début de saison prochaine. Tout le monde au sein du club a été charmé par les infrastructures proposées par l’établissement allemand.

Les terrains se trouvent à proximité des chambres, la nourriture est très satisfaisante, les salles de musculation et de soins sont bien équipées et fonctionnelles, l’état de la pelouse est impeccable et le personnel est aux petits soins avec les joueurs et le staff.

Bref, tout est impeccable pour un club comme le Standard, qui a profité de cet environnement positif pour intégrer au mieux les nouveaux joueurs (qui ont évidemment chanté, comme le veut la tradition, avant les repas) et travailler de manière sérieuse et intense durant six jours.

S’il fallait tout de même retirer un point négatif, car la perfection n’existe pas, ce serait l’absence d’autres équipes à proximité immédiate, ce qui a obligé les Rouches à se déplacer plus d’une heure en car pour aller disputer leurs matches amicaux. Mais cela n’a finalement été contraignant que pour la rencontre face à Sonderjyske puisque ce samedi, le stade de Tegelen se trouvait sur le chemin du retour vers Liège. Difficile de faire mieux en terme de confort…