Pour continuer à croire à l’Europe, le Standard n’a pas le choix : il doit gagner ce dimanche.

C’est la magie des playoffs nouvelle version. Et ça leur donne un peu un air de coupe d’Europe. Après avoir affronté Malines à Sclessin ce jeudi (défaite 1-2), le Standard retrouve déjà le Kavé ce dimanche pour prendre sa revanche à l’AFAS Stadion. Un impératif si les Liégeois veulent continuer à croire à l’Europe car une défaite hypothétiquerait tout simplement leurs chances de se qualifier pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League.

Mais pour battre Malines dimanche, il faudra tirer les leçons de la rencontre perdue à Sclessin. "On doit d’abord revoir le match", expliquait, Mbaye Leye jeudi soir. "Car l’analyse à chaud n’est pas la même que celle du lendemain. On voit plus de choses, plus de détails."