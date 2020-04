"Les rumeurs actuelles concernant les départs d'Amallah et Bastien sont fausses" © Belga Standard Rédaction

Question de Bernard: Pourquoi la direction du SdL n'a pas su (ou pu) anticiper leș questions de la commission quant au financement du club. Il doit y avoir des comptables au club. Merci



Réponse de Kevin Sauvage: Le point qui semble le plus poser problème est la vente du stade par la S.A. Standard de Liège à la S.A. Immobilière du Standard de Liège. Un compromis de vente a bien été signé, électroniquement à cause du confinement. La Commission a précisé dans son rapport qu'il s'agissait d'un projet et no





Question de Soubas: Est ce un acharnement sur le Standard ? Pourquoi Anderlecht - avec tout ce qu’on lit - a obtenu sa licence?



Réponse de Kevin Sauvage: Je ne pense pas qu'on puisse parler d'acharnement. En ce qui concerne Anderlecht, la direction mauve a répondu aux interrogations de la Commission des licences. Comme nous l'écrivions récemment, Ostende va contester la licence octroyée au club bruxellois devant la CBAS pour l'implication du président Marc Coucke à Ostende.





Question de CaraPi: Witsel pourrait-il, à terme, racheter le Standard ?



Réponse de Kevin Sauvage: Je ne peux pas encore prédire l'avenir (dommage d'ailleurs), mais il me semble qu'Axel a encore de belles années devant lui sur les pelouses. Mais il est un fait que son attachement pour le Standard est grand, en témoigne son investissement récent (février) dans la S.A. Immobilière du Standard. Je ne serais pas surpris de le voir boucler la boucle à Sclessin... sur le terrain.





Question de FabRSCL: Pour moi, Vojvoda n'a pas le niveau d'un grand club comme le Standard. Qu'en pensez-vous ?



Réponse de Kevin Sauvage: Nous avons eu des doutes quant à sa capacité d'adaptation lors de la première partie de saison. Mergim Vojvoda a sans doute voulu trop bien faire afin de prouver qu'il avait le niveau. A l'inverse d'un Selim Amallah, il s'est posé trop de questions. Le staff a effectué un gros travail avec lui et on peut reconnaître une amélioration dans ses prestations. Il manque encore, à l'instar de toute l'équipe, d'une certaine constance.





Question anonyme: On évoque un départ de Amallah pour West Ham contre un chèque de plus de 10M et un départ de Bastien pour 8M à Watford. Des infos ?



Réponse de Kevin Sauvage: Rien n'est fait pour le moment. Selim Amallah aurait pu partir en janvier pour un beau montant mais tant l'entourage du joueur que le club ont dit non car il s'agissait d'un élément essentiel du dispositif. Quant à Bastien, le but est de confirmer encore la saison prochaine au Standard. Mais encore une fois, si une offre qui ne se refuse pas arrive sur la table... Mais il n'y a rien avec West Ham et Watford à l'heure actuelle.