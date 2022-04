Au moment où le calendrier de la Pro League avait été dévoilé en début de saison, on s’était dit que le Saint-Trond - Standard du 10 avril 2022 pourrait être décisif pour l’accession aux playoffs. On avait eu le nez fin. Mais on ne s’imaginait pas que le suspense concernerait les Trudonnaires plutôt que les Liégeois. Sur une impressionnante série de 20 points sur 24, les hommes de Bernd Hollerbach sont au coude-à-coude avec leurs rivaux limbourgeois de Genk pour une place dans le top 8. Ils ne doivent leur 9e place qu’à une différence de buts (largement) favorable au Racing. Leur mission de ce dimanche est donc claire : gagner et espérer un faux pas de Genk à Seraing.