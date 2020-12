Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. En crise, le Standard doit absolument battre Saint-Trond ce samedi pour éviter une fin d’année catastrophique. Mais ce sera sans Collins Fai et Noë Dussenne. "Les conditions d’entraînement actuelles, avec beaucoup de pluie, ne sont pas évidentes et Collins a glissé mardi. Il s’est occasionné une blessure aux adducteurs. Il sera absent pour plusieurs semaines. Il doit encore passer quelques examens mais c’est une blessure sérieuse. Quant à Noë, son mollet le fait encore souffrir et il ne sera pas remis pour samedi", expliquait Philippe Montanier en conférence de presse ce jeudi.

Un coup dur pour le coach français, qui sera également privé d’Obbi Oulare, absent pour environ trois semaines à la suite d’une déchirure aux ischio-jambiers. Mais Jackson Muleka, lui, s’entraîne à nouveau normalement. Il n’était plus disponible depuis… la défaite à Saint-Trond, fin octobre. "Cela fait plaisir de le récupérer en bonne forme car il va pouvoir donner une nouvelle dynamique à l’attaque", précise le T1 Rouche, qui devrait même titulariser le Congolais à la pointe de l’attaque contre les Canaris.

Mais quel que soit le numéro 9, il faudra marquer. Et gagner. Pour sauver la tête de Philippe Montanier, qui sait que c’est un match-couperet pour son futur. "Mais cela ne préoccupe pas", a rappelé le Français. "Mon cas personnel est très facile à gérer : je dois uniquement me concentrer sur le match face à Saint-Trond. On va devoir mouiller le maillot et et gagner le match. Les conséquences arriveront après mais je ne perds jamais trop d’énergie dans les prédictions ou les spéculations. Gardons notre énergie pour les choses que nous maîtrisons."