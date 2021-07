Neuf mois. Cela fera neuf mois, ce samedi, que Sclessin a vibré pour la dernière fois, c’était lors de la réception du Club Bruges le 17 octobre 2020.

Ce samedi devait marquer, à l’occasion de l’ultime match de préparation face à Rennes (17 h), le grand retour, partiel, des supporters liégeois à Sclessin. Le Standard s’était vu autoriser l’accueil d’un tiers de la capacité de son stade, soit 9 200 spectateurs.

"Ce retour, on le prépare depuis plusieurs semaines", nous confie Quentin Gilbert, SLO (supporter liaison officer) du club. "On s’était dit que ce match constituerait la répétition parfaite avant nos deux premières rencontres à domicile face à Genk et l’Antwerp."

Le passé est malheureusement de mise puisque, à la suite des intempéries qui ont lourdement frappé la région liégeoise et toute la Wallonie, le Standard a finalement décrété le huis clos, vendredi matin, pour le match de samedi.