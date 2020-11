G. Co.

Cette année, le Clasico aura une saveur particulière en raison du huis clos imposé par les mesures pour limiter la propagation du coronavirus. Mais même s'ils ne seront pas présents dans le stade pour encourager leurs joueurs ce dimanche, les supporters du Standard ont tenu à les motiver avant cette rencontre "pas comme les autres." Toutes cette semaine déjà, ils ont affiché des banderoles aux abords du terrain d'entraînement, mais avant la rencontre ce dimanche, ils leur ont adressé un dernier message avant "le match de l'année."

"Sachez que nous sommes derrière vous et tant que vous faites preuve de combativité, de grinta, de fighting-spirit, en bref que vous incarnez "l'esprit Standard" lors de vos prestations, nous vous soutiendrons", ont tenu à rappeler les deux principaux groupes de supporters, les Ultras Inferno et le PHK, dans un communiqué, "par contre, faudrait-il encore que l'ensemble de l'équipe se sente concernée", préviennent néanmoins les deux groupes de supporters.

"Même si le championnat a pris une forme inédite, n'oubliez pas que des milliers de supporters vous suivent et restent des acharnés de leur club de coeur. Représentez-les fièrement en mouillant le maillot que vous portez sur le dos", continuent-ils avant de rappeler aux joueurs qu'ils sont des privilégiés, surtout dans ces temps de crise, "Pensez également qu'à l'heure d'aujourd'hui où les joueurs de football professionnel restent payés et continuent d'exercer pleinement, des citoyens vivent avec des salaires diminués voire inexistants pour certains secteurs, la moindre des choses est d'honorer et mériter votre salaire."

Pour conclure leur message, les deux groupes de supporters ont rappelé l'importance du Clasico : "C'est défaite interdite aujurd'hui ! Bien plus que le derby (le choc wallon face à Charleroi, NdlR), le Clasico, c'est l'ennemi juré. Vous ne serez pas qu'un bus à rentrer dans la Capitale, nous serons une armée à vos côtés. Vous ne serez pas onze à monter sur la pelouse de l'ennemi, nous serons des milliers. Vous ne serez pas tout seul à marquer un but, nous serons tous ensemble à exulter. Dimanche, ce sont les trois points que vous devez ramener."

En parallèle à ce communiqué, Alexandre Grosjean a partagé une vidéo du départ du bus liégeois se rendant à Anderlecht.

Malgré le huis clos et les résultats moyens des deux équipes ces dernières semaines, le Clasico reste toujours un match spécial.