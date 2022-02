© D.R.

"Le Standard c'est nous !" était l'un des slogans scandés par les supporters rouches, ce dimanche, environ une heure avant le coup d'envoi du match face à La Gantoise.Le départ d'Alexandre Grosjean, réclamé par les supporters depuis de nombreuses semaines, ne semble pas suffisant pour les calmer: parmi les banderoles déployées, on pouvait lire "L'ADN du Standard c'est nous, le bal est fini, A.G. out B.V. next."Entre 200 et 300 personnes et quelques fumigènes composaient ce cortège.