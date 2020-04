L’annonce du non-octroi de la licence professionnelle a surpris les supporters du Standard. "Même si je suis d’un naturel optimiste, je suis tombé des nues", ne cache pas Fabrice Bertrand alias Bouba, membre du comité du club des Rouches de la Vallée du Geer (1 100 membres). "Cela a été un énorme choc", avoue de son côté Nicolas Hanf, supporter des Rouches depuis sa plus tendre enfance, habitué des déplacements européens. "Mais après une bonne nuit de sommeil, j’ai commencé à relativiser. On parle de document manquant ou d’une mauvaise compréhension concernant le compromis de vente du stade. Je me dis qu’il y a peut-être d’une part un excès de zèle de la part de la Commission des licences. Et d’autre part, un peu de négligence du côté de nos dirigeants dans la préparation du dossier."

(...)