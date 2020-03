La famille des Rouches met tout en oeuvre pour aider les personnes en difficulté pendant la crise.

Dans la situation actuelle, la solidarité est plus importante que jamais. Et cela, les supporters du Standard, l'ont bien compris. La Famille des Rouches a lancé un appel à la solidarité à tous ses clubs de supporters pour répondre à l’initiative des Ultras Inferno 96, de la direction et des joueurs du Standard de Liège. Ceux-ci ont en effet décidé d’organiser une grande campagne de dons en collaboration avec la Fondation du Standard de Liège.

Elle demande dès lors à tous ses membres de faire un don à la Fondation du Standard de Liège afin de contribuer à l’achat de respirateurs, de masques, de pousse-seringue, de thermomètres, de lunettes et de visières de protection pour le personnel soignant. La Famille des Rouches espère ainsi venir en aide aux différents hôpitaux de la région liégeoise dans leurs besoins les plus urgents.

Tous les dons peuvent se faire via ce lien : https://standard.be/nl/fondation