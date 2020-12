"Quand on est bon à l’entraînement, on est bon en match."

Cette phrase, on l’a tous déjà entendue au bord d’un terrain de football, qu’il soit amateur ou professionnel. Le problème, c’est que plus les matchs s’enchaînent, plus les jours d’entraînement sont rares. Et même si tous les joueurs vont diront qu’ils préfèrent les rencontres du week-end aux séances de la semaine, celles-ci n’en restent pas moins indispensables.

Surtout quand les choses ne tournent pas, comme c’est le cas actuellement au Standard. Mais le rythme actuel des Rouches ne laisse pas trop de place aux séances de fond. "Les matchs s’enchaînent tous les trois jours. Donc, il est compliqué de travailler en profondeur avec les joueurs", expliquait Philippe Montanier, dans un petit aveu d’impuissance, la semaine dernière. "Le lendemain d’une rencontre est consacré à la récupération et, lors des veilles de matchs, on opte généralement pour un entraînement très léger, afin de ne pas gaspiller de l’énergie en vue du lendemain."