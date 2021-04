Les Ultras Inferno et le Hell Side, les deux poumons de Sclessin, vont se séparer une fois la nouvelle enceinte construite.

On a souvent coutume de dire que le public du Standard est assurément le plus chaud et un des meilleurs du Royaume, et le mérite en revient grandement à ces deux entités qui, depuis des dizaines d’années, dictent le ton dans le chaudron.

Créé en 1981, le Hell Side a initialement pris place dans l’ancienne T4, côté Meuse, avant de prendre ses quartiers en face, côté terril, au début des années 90.

En 1996, les Ultras Inferno voyaient le jour et prenaient place, eux aussi, en T3. Depuis plus de 25 ans, UI96 et HS81 cohabitent donc au premier étage de la T3.

Une fois le stade rénové, à l’horizon 2025 (les travaux débuteront en fin de saison prochaine), les deux groupes d’animation vont se séparer. Les Ultras resteront à leur place tandis que le Hell Side prendra place dans le virage entre la T3 et la T2.