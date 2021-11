L’expérience de Bokadi et de Laifis mais aussi de Carcela et de Fai va s’avérer précieuse.

Au Standard, il ne faut pas être très âgé pour être considéré comme un vieux. Du haut de ses… 29 ans, Noë Dussenne fait pratiquement office de papy dans l’équipe liégeoise. Et il est assez fou de se dire que, malgré la décision d’avoir réintégré le défenseur dans son onze de base, Luka Elsner a aligné, face à OHL et au Cercle Bruges, deux des trois plus jeunes équipes de départ de Pro League cette saison (22,8 ans face à OHL et 22,6 ans au Cercle).