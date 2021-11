Luka Elsner a aligné l’équipe liégeoise à la moyenne d’âge la plus élevée (24,8 ans) de la saison contre Eupen. Le recours à l’expérience est nécessaire.

Jeudi passé, en conférence de presse, Luka Elsner avait expliqué qu’il avait besoin de joueurs expérimentés pour "faire face aux défis qui nous attendent". Samedi, il a joint les actes aux paroles, en alignant l’équipe à la moyenne d’âge la plus élevée depuis le début de la saison.

Les Rouches affichaient 24,8 ans de moyenne, au coup d’envoi du match contre Eupen (1-0). La titularisation de Laurent Henkinet (29 ans), à la place d’Arnaud Bodart (23), blessé, a permis de faire grimper les chiffres, mais ils étaient tout de même six joueurs à avoir 25 ans ou plus : Noë Dussenne (29 ans), Kostas Laifis (28), Merveille Bokadi (25), Samuel Bastien et Selim Amallah (qui viennent de les avoir), en plus de Henkinet.