Après le match, le joueur s'est confié sur sa blessure : " J'ai ressenti une pointe quelques minutes avant et sur un sprint en contre-attaque, j'ai senti quelque chose au niveau de mon ischio droit. Je dois faire un examen pour connaître la nature exacte de ma blessure. J'espère que ce n'est pas grave, et que je peux reprendre d'ici deux ou trois jours, parce que je serai très déçu." Espérons pour lui et l'équipe nationale que cette blessure ne sera pas grave.

Son inquiétude pouvait se lire sur le visage du néo Diable rouge. En effet, Lestienne doit se rendre cette semaine à Tubize pour le rassemblement des Diables rouges. Cette blessure pourrait-elle compromettre la sélection de celui qui n'avait plus été appelé depuis 6 ans et demi.