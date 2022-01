Denis Dragus a, quant à lui, dû quitter l'entraînement de l'après-midi après avoir reçu un coup sur la cheville gauche. Denis Dragus a, quant à lui, dû quitter l'entraînement de l'après-midi après avoir reçu un coup sur la cheville gauche. Klauss est en quarantaine suite à son retour du Brésil Quant à Niels Nkounkou et Jackson Muleka, positifs au Covid, ils sont chez eux mais ne souffrent pas de symptômes.Tout le groupe liégeois a été retesté ce jeudi et les résultats sont attendus, avec une certaine crainte, dans la soirée.

Troisième jour de stage pour les Rouches. Au menu : un entraînement en salle et un autre sur terrain. Matthieu Epolo et Maxime Lestienne ont manqué ce dernier. L’ailier souffre d’une pointe au fessier et est resté aux soins.Dans le reste du noyau, Merveille Bokadi est toujours malade.