Maxime Lestienne a inscrit un doublé contre les Hurlus cette après-midi.

Lestienne : "C'est une belle victoire aujourd'hui et on va fêter ça avec les supporters. Mon doublé ? Ca fait plaisir mais le plus important c'était la victoire. C'est clair que ça fait du bien car j'avais difficile devant le but. D'ailleurs j'en rate encore une belle mais je suis en confiance et je me sens bien".

Physiquement ? "J'ai fait toute la préparation donc j'ai beaucoup travaillé. Ma famille et la direction me font du bien, ils ont confiance en moi. Tactiquement ? On a utilisé les espaces sur les flancs pour partir dans la profondeur".

Ses origines: "Je suis Mouscronnois, j'ai grandi à Mouscron, ça fait plaisir de revoir cette équipe en D1 depuis plusieurs années maintenant. Ça fait toujours chaud au cœur de revoir les supporters et que ça se passe pour les Hurlus en ce moment".