Un autre joueur a également intégré le groupe : Maxime Lestienne. "Après des discussions avec le staff et le management, nous avons convenu d’intégrer Max", a commenté Elsner. "Il a un profil sur le flanc gauche qui peut nous être utile."





L’entraîneur n’a pas cherché à évacuer les problèmes passés, et a posé les conditions : "On sait qu’il s’est passé certaines choses, mais de l’eau a coulé sous les ponts, et la volonté du joueur est de réparer ses torts."

Le management, et Bruno Venanzi en particulier, a-t-il dû lui aussi être convaincu ? "Je n’ai pas forcément dû insister", a précisé Elsner. "C’est une situation win-win."





Lestienne est-il pour autant en mesure d’intégrer le groupe dès maintenant ? "Au niveau athlétique, je n’ai pas de doute, car il s’est toujours entraîné sérieusement. C’est à lui de prouver qu’il est meilleur que d’autres pour avoir sa place. Son implication à l’entraînement sera très importante, même s’il doit passer les cinq prochains matchs en tribune."

Luka Elsner a accueilli le retour des internationaux avec plaisir puisqu’aucun n’est revenu blessé. A l’infirmerie, l’entraîneur ne déplore plus que la présence de Tapsoba, puisque Amallah a repris les entraînements avec le groupe.