Lestienne: "Du gâchis si on ne continue pas avec Leye" Standard Maxime Jacques © BELGA

Dans un entretien en toute sincérité, Maxime Lestienne a notamment affirmé son soutien envers son entraîneur.



Il n’a plus commencé un match depuis le 7 mars à Mouscron, où il avait été décevant. Mais cela n’empêche pas Maxime Lestienne d’être très lucide sur ses prestations. "Je pense que je réalise une saison un peu à mon image : irrégulière, admet l’ailier en toute sincérité. Je peux être bon un match puis catastrophique le suivant. J’essaie toujours de me donner à 100 % et je me procure beaucoup d’occasions. Mais parfois, je manque de concentration en zone de finition."



(...)