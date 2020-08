Maxime Lestienne et Zinho Vanheusden ont été retenus dans une présélection par Roberto Martinez. "C’est un atout et une grande fierté pour le club d’avoir deux joueurs présélectionnés dans une équipe nationale de référence comme la Belgique", ne cachait pas Philippe Montanier. Il est tout de même possible que Zinho Vanheusden fasse finalement partie du groupe des U21 de Jacky Mathijssen, qui joue un match très important face à l’Allemagne.