C’est ce qui s’appelle mettre à profit son temps de jeu pour se montrer. Profitant de la suspension de Paul-José Mpoku pour faire son retour dans le onze de base liégeois (cela n’était plus arrivé depuis le 8 décembre à Saint-Trond), Maxime Lestienne a répondu présent, en ouvrant le score pour le Standard.

"Je me suis bien senti… même si ce n’était pas mon meilleur match", avouait le Liégeois, tantôt positionné sur le flanc droit, tantôt de manière plus axiale et qui était forcément déçu du scénario de la rencontre, vu que le Standard a mené au score en supériorité numérique.

"Avant le match, on aurait été content avec ce point. Mais quand on observe la physionomie de la rencontre, je pense que l’on pouvait espérer mieux. Pour le même prix, nous aurions pu gagner cette partie."

Mais ce ne fut pas le cas, car Bolat, auteur d’une belle sortie, puis Mbokani, buteur, sont passés par là en fin de rencontre, offrant le point de l’égalisation aux Anversois. Sur cette action, le gardien turc a été plus prompt que Lestienne, permettant à l’Antwerp de repartir vers l’avant pour aller marquer.

"Je n’ai pas regardé le gardien qui arrivait; c’était peut-être une erreur de ma part", admettait-il.

Mais comme le Standard depuis cinq rencontres (les Rouches restent sur un 13 sur 15 encourageant avec Anderlecht et Genk), l’ailier de 26 ans, auteur de son troisième but de la saison semble monter en puissance. Cela tombe plutôt bien car Moussa Djenepo, bêtement averti sur la pelouse du Bosuil, sera suspendu pour le Clasico dimanche prochain. Lestienne devrait dès lors recevoir une nouvelle occasion de se montrer. Et il espérera, évidemment, la mettre une nouvelle fois à profit pour marquer des points dans l’esprit de Michel Preud’homme.