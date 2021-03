Le Genk-Standard de ce vendredi soir aura un avant goût de finale de Coupe de Belgique. Mais Mbaye Leye, qui peut compter sur un noyau au complet (à l’exception de Zinho Vanheusden) pour le déplacement dans le Limbourg, ne souhaite pas voir les choses sous cet angle.

"Ce ne sera pas du tout le même match. On doit faire une paranthèse sur la coupe et penser au championnat. Pour nous, c’est notre dernier espoir d’accrocher le top 4, qui est encore mathématiquement possible. Donc il n’est pas question de parler d’euphorie ou de déconcentration. On va se remettre dedans directement", explique le coach des Rouches, qui veut voir son équipe entrer dans une spirale positive en Pro League après le récent 3 sur 21. "Remporter peut permettre d’envisager la trêve internationale de manière tout à fait différente. Et on espère qu’on pourra la passer de manière positive. Pour y parvenir, il n’y a pas de secret : on devra se montrer efficace."