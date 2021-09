Bodart: "C'est très compliqué, en première période on faisait bien circuler le ballon et on gagnait 1-0 à la mi-temps. Malheureusement on prend des risques et on permet à Saint-Trond de jouer en contre et de venir gagner ici! Contre Anderlecht à 10 on avait pas à rougir mais malheureusement aujourd'hui ce fut moins bon! Dans le foot il n'y a pas de secret, il faut de la hargne et de la solidarité! Je ne lâcherai jamais rien pour le Standard et on va continuer à se battre."

Leye: "C'est une grosse déception, c'est insuffisant. On n'arrive pas à se créer des occasions! On gagne 1-0 à la pause et après on doit directement tuer le match, au contraire on est moins conquérant en seconde période et Saint-Trond a fait mal! Dans le jeu on doit faire beaucoup plus, on n'arrive pas à se créer des occasions! C'est normal que le public ne soit pas content et on doit faire beaucoup plus! On devra faire beaucoup mieux à Malines vendredi."

Büls: "En première mi-temps on n'a pas mis le Standard en danger, mais quand on voit notre prestation en seconde période, la victoire est méritée! Je suis content d'avoir gagné et même si j'ai commencé sur le banc, le plus important c'est la victoire !"

Konate: "On savait qu'on allait avoir du mal avec le douzième homme du Standard. Sur mon but je savais que je devais tirer et juste voir ce qui allait se passer, je marque 2 buts par saison maximum donc je suis content! On ne fait pas de différence entre les joueurs sur le banc et dans le onze, on avance en équipe et on savait qu'on pouvait venir gagner ici !"