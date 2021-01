Leye: "Charleroi aura à cœur d’effacer la défaite à Anderlecht" Standard Kevin Sauvage Mbaye Leye entend surtout se focaliser sur son équipe pour son premier choc wallon en tant que T1. © Belga

La saison dernière, Mbaye Leye avait eu une première expérience de T1 à Charleroi suite à la suspension de Michel Preud’homme. Dimanche, c’est en tant que coach principal en chef qu’il espère rééquilibrer la balance. "C’est mon deuxième match face à Karim Belhocine que j’apprécie beaucoup, cette fois, je suis en charge de l’équipe à 100%, donc j’espère que le résultat meilleur."



Si l’opposant de dimanche reste sur un zéro sur 12, Mbaye Leye s’en méfie toujours. "Charleroi aura à cœur d’effacer le 3-0 d’Anderlecht. On dit qu’il faut se méfier de la bête blessée ? Mais Charleroi a toujours eu du caractère, même lorsqu’il n’est pas blessé." Ne comptez par contre pas sur Leye pour désigner le Standard en tant que favori.



"Déjà, dans un stade vide, la donne n’est pas la même et Charleroi reste une équipe de qualité qui se battra pour être dans le top 4. Pour moi, c’est du 50-50." Pour ce choc wallon, Mbaye Leye récupérera Hugo Siquet. "Il s’est entraîné normalement. Quant à Cimirot, il ne peut toujours pas prendre part aux séances collectives compte tenu du protocole. Nous attendons, toujours avec un certain stress ; les résultats des tests passés ce matin."