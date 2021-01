"Charleroi voulait venir nous chercher et nous empêcher de construire mais il était important de garder notre identité. On a été efficace à 100 % en première mi-temps puis on a eu du mal à tuer le match après la pause. On est dans le top 4 mais ça ne veut rien dire. Tout peut aller vite. On n’est pas du tout guéri et on a encore des lacunes. Mais si on encaisse deux fois et qu’on marque trois fois, ça me va. On est sur le bon chemin. La dynamique est bonne et, cela peut paraître bizarre, mais j’avais senti dès la première semaine que le groupe adhérait à mes idées. Il avait besoin d’automatismes et d’un cadre pour ne pas jouer contre-nature."

"Le défenseur a crié mon nom et je lui ai fait la passe"

maxime lestienne Très efficace avant la pause, l’ailier l’a été beaucoup moins après le repos. "Sur l’occasion où je dois tirer, je fais la passe car j’entends quelqu’un crier mon nom. Je croyais que c’était un coéquipier mais c’était un défenseur central de Charleroi. Le Sporting avait une belle équipe, solide. En première mi-temps, on a su faire le jeu. On a procédé par longs ballons après la pause mais on mérite cette victoire. Le classement est serré, ça va vite. On essaie d’être le plus efficace possible. J’aurais voulu marquer mon but mais on a gagné et c’est le principal."

"Pas une main volontaire"

hugo siquet Précieux grâce à son apport sur le flanc droit, le défenseur a failli commettre un penalty en touchant le ballon de la main en deuxième période. Mais le VAR n’est pas intervenu. "Je veux repartir et je ne vois absolument pas le ballon. L’arbitre a bien expliqué que c’était involontaire. Mon match ? Pour un enfant du club, c’est un plaisir de jouer un choc wallon. Je me donne à fond et j’essaie de prendre de l’expérience, même si je fais encore quelques erreurs. Je dois être plus solide dans les duels car je prends encore beaucoup de coups. Mais le coach et l’équipe me mettent à l’aise. On a fait une bonne prestation. On a su souffrir et ça a payé."

"Mon objectif est de rester dans le 11"

balikwisha Buteur en semaine à Malines, Michel-Ange Balikwisha a récidivé face à Charleroi. De quoi lui donner des ambitions. "Mon objectif est de rester dans le 11. Mais si je suis sur le banc, je ne serai pas frustré car je suis jeune et je suis là pour bosser et tout donner. Quand le coach m’accorde ma chance, je dois lui montrer qu’il a eu raison." Sur le premier but, Balikwisha effectue une course au premier poteau qui libère Klauss au second. "C’est instinctif, c’est ce qu’on nous apprend depuis tout petit. Si le ballon arrive au premier, je suis présent et là, c’était pour Klauss." K. S.