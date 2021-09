Leye: "La construction, on en parlera plus tard"

Mbaye Leye a fini par le dire : "J’ai eu mal aux fesses pendant deux semaines après la défaite à l’Union (4-0)."

L’entraîneur du Standard a gardé l’essentiel de la victoire à Seraing : les trois points, et tant pis pour la manière.

M. Leye, quelle est votre analyse après cette victoire ?

"On a fait le job, en trouvant le bon équilibre. On aurait pu faire mieux dans la transition, car cela peut mettre en difficulté en cas de perte de balle. Mais on a eu un gardien dans le coup, et ça compte aussi. Ce soir, je dis bravo aux garçons, il faut continuer de cette manière."

Que retenez-vous en priorité ? Le positif et la solidarité pour garder le résultat ? Ou le négatif et la construction laborieuse dans le jeu ?

"Je retiens qu’on a pris les points qui sont importants. La construction, on en parlera plus tard. Je préfère gagner comme ça, avec la bonne mentalité, et tant pis pour la construction. On gagnera encore des matchs comme ça, et c’est très bien."

Al Dakhil a encore été très bon, et à l’aise. Vous étonne-t-il ?

"Quand on le voit jouer, on a l’impression qu’il joue depuis longtemps. Il a ce calme et cette intelligence, pour anticiper. Il est important aussi pour la construction, et je vais vous en parler de la construction. Il faut prendre en compte que cette équipe a pris une gifle, et il est difficile de prendre des risques, tout de suite après. On ne veut pas prendre de but, d’abord, et on procède étape par étape. Gagner permet d’avancer, et d’acquérir la confiance pour bien construire le jeu. On l’a montré contre Genk et Ostende, on sait le faire."

Cette victoire est-elle un soulagement, avant la réception d’Anderlecht ?

"Ce n’est pas du soulagement parce qu’on travaille tous les jours pour être meilleurs. Certains ne seront pas contents après cette victoire parce que la manière a manqué. On demandera toujours plus, c’est normal. Mais aujourd’hui on est à 13 sur 21, et j’espère qu’on continuera."

Vos joueurs ont pris sept cartes jaunes. Est-ce trop ?

"C’est trop, oui, parce que cela m’oblige à réfléchir autrement pour les remplacements. Moussa (Sissako) n’est pas sorti, notamment parce que Niels (Nkounkou) était fatigué et que j’avais besoin de Gavory comme arrière gauche."

"Bodart devient le leader dont on a besoin"

Le Liégeois a livré une prestation cinq étoiles sans laquelle les Rouches s’inclinaient.

Sans Bodart, le Standard perdait son premier derby liégeois face à Seraing de son histoire. Le dernier rempart rouche, capitaine dimanche, a été impérial avec six parades décisives.

Ses équipiers et son coach ne s’y trompaient pas et le mettaient, logiquement, à l’honneur. "Arnaud passe un cap et c’était important qu’il le fasse", lançait Mbaye Leye. "C’est avec ce genre de prestations qu’il devient le leader dont on a besoin. Il l’est sur le terrain mais aussi dans sa gestion du groupe. Il prend de plus en plus d’épaisseur. C’est d’ailleurs positif de voir qu’Erwin Lemmens est venu le voir. Il mérite une sélection."

Un avis que partageait Nicolas Gavory. "Je ne suis pas sélectionneur mais je pense que cela viendra dans le futur car il le mérite. Pour nous, ce n’est plus une surprise de le voir sortir ce genre de match. Arnaud sort de plus en plus de grandes prestations, il progresse de mois en mois."

Le jeune Ameen Al Dakhil, lui, se réjouissait de pouvoir compter sur un gardien décisif qu’il prend un peu en exemple. "En tant que défenseur central, cela rassure de savoir qu’il est derrière nous. On peut toujours compter sur lui. Dans le vestiaire, c’est vraiment un leader. Il nous aide énormément nous, les jeunes, mais également les plus expérimentés."