Leye met les choses au clair: "Je suis content de mon noyau mais il n’y a pas que le talent" Standard Maxime Jacques Avant la réception du Club Bruges en quarts de finale de Croky Cup, le coach liégeois est revenu sur sa déclaration d’après Clasico, dans laquelle il évoquait le "matériel insuffisant" pour atteindre les objectifs fixés. © Belga

"Je voudrais clarifier certains choses, pas pour les pseudo-consultants ou analystes, mais pour les supporters", a indiqué le Sénégalais. "Quand je parle de matériel, je parle du package d’un joueur de foot. Un footballeur, ce n’est pas juste jouer au football et marquer des buts. Il y a aussi la grinta et la personnalité. C’est ça que je voulais dire. Je ne voulais pas envoyer de message à ma direction ou quoi que ce soit. Je sais ce qu’elle pense."



Une fois cette mise au point effectuée, Mbaye Leye a fait l’état des troupes de son noyau. "On va voir pour Bokadi car il a reçu un coup. Nicolas Raskin s’entraîne normalement depuis quelques jours et son repos lui a fait du bien. Quant à Collins Fai, il s’était fait à nouveau mal avant la rencontre contre Zulte Waregem et avait un peu peur. Il s’est entraîné quelques jours individuellement mais il est de retour avec le groupe depuis samedi. La rencontre contre Anderlecht arrivait trop tôt car je l’ai déjà dit : je veux pouvoir compter sur des joueurs à 100 %."



Par ailleurs, les tests Covid effectués n’ont pas encore donné leurs résultats complets. "Mais pour l’instant, aucun cas positif n’a été détecté", souligne Leye, qui est également revenu sur les retours de plusieurs Brugeois, testés négatifs en début de semaine. "Le Club avait des cas positifs et a utilisé le règlement. Mais je n’ai aucun doute sur l’intégrité de leurs dirigeants."