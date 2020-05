Une semaine après le président Bruno Venanzi, Alexandre Grosjean s’est exprimé au micro de Standard TV.

Trois éléments majeurs sont à retenir des propos du directeur général liégeois.

1. La licence du Standard n’a jamais été en danger

Même s’il a du passer devant la CBAS pour obtenir le précieux sésame, le club liégeois n’a jamais paniqué. "La communication n’a peut-être pas été optimale entre nous et la Commission des Licences à cause du confinement et certains documents n’ont pas été analysés comme on l’espérait", souligne Alexandre Grosjean. "Je pense par exemple au compromis de vente qui a été vu comme un projet de compromis car la Commission des Licences n’avait pas vu qu’il avait été signé de manière électronique. Mais le soir où nous avons appris que nous n’avions pas la licence, tous les joueurs et le personnel du club ont reçu un mail rassurant, précisant que la licence serait obtenue devant la CBAS et qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. La suite nous a donné raison car trois semaines plus tard, nous avons présenté un dossier béton et l’audience n’a duré que sept à huit minutes."

2. L’affaire des salaires n’a pas été une guerre entre joueurs et direction

La diminution du salaires de ses joueurs rouches suite à la crise du Covid-19 a abouti à une saga dont le club se serait bien passé. "Ce qui est important de retenir, c’est que la communication était difficile car les joueurs étaient confinés chez eux, et la direction aussi", indique le CEO rouche. "Nous n’avons pas été en mesure de discuter avec l’entièreté des joueurs, ce qui aurait été le cas en temps normal. Mais je rappelle tout de même que 3/4 du vestiaire a directement accepté. Cela n’a pas été une guerre. Certains joueurs n’ont pas accepté directement mais au final, un accord a été trouvé. Il était important de mettre tout le monde sur un même pied d’égalité."

Depuis lors, une partie du salaire (diminué) de chaque joueur est reversée à la fondation Standard de Liège pour soutenir les hôpitaux liégeois dans la lutte contre le coronavirus. "Une somme de 120 000 à 150 000 euros a déjà été récoltée. Des dons de supporters continuent à affluer. Certains ont même proposé de nous offrir le prix de leur abonnement. Certains joueurs ont aussi manifesté leur soutien à titre personnel."

3. Les agents vont devoir signer une charte pour collaborer avec le Standard

La grande nouveauté du jour, c’est la création d’une charte pour le agents qui souhaitent collaborer avec le Standard. "Il y a eu une remise en question de la collaboration avec les agents après le footgate", souligne Alexandre Grosjean. "Nous avons décidé de rédiger une charte que les agents sont obligés de signer pour pouvoir entamer une négociation et présenter un joueur au Standard. Ce sera désormais systématique. C’est un document honnête et transparent mais pas négociable. Les agents qui ont des joueurs au club sont en train de la signer. Celui qui refuserait ne pourra plus travailler avec le club dans le futur."

Cette charte est consultable via le lien suivant :https://standard.be/fr/charte-pour-les-agents