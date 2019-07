Son dernier but en Pro League remontait au 3 mars 2018, quelques jours avant sa première sélection chez les Diables Rouges de Roberto Martinez (face à l’Arabie saoudite). C’était face à Courtrai et, déjà, sur la pelouse du stade Jan Breydel, sous les couleurs du Club.

511 jours et une expérience loupée à Nantes plus tard, Anthony Limbombe s’est rappelé au bon souvenir du public brugeois (habillé de vert, cette fois) en scellant la victoire du Standard, dans les arrêts de jeu, sur un assist de Mehdi Carcela. "C’était une belle passe et je la finis bien", souriait l’ailier rouche, dont le visage semble déjà beaucoup plus serein que ces dernières semaines.

"Je suis très content d’avoir inscrit mon premier but avec le Standard", ne cachait pas celui qui a trouvé le chemin des filets dans son but fétiche. "On va dire que j’ai l’habitude de marquer dans ce stade et surtout dans ce but-là. Il y avait un petit air de déjà-vu, c’est clair."

Qui a permis à l’ancien Nantais de marquer des points dans le duel qui l’oppose à Maxime Lestienne pour une place de titulaire sur le flanc gauche de l’attaque liégeoise.

"Que tu commences le match ou non, il faut rester positif", disait-il en zone mixte. "J’avais senti ces derniers jours que je n’allais pas débuter mais j’avais en tête d’aider l’équipe."

Ce qu’il a bien fait après sa montée au jeu. De quoi lui permettre de gagner en assurance. "Je ne peux pas vous dire à quel pourcentage de ma meilleure forme je suis car c’est avant tout une question de confiance. Et elle va venir, semaine après semaine", terminait Limbombe, qui peut compter sur Michel Preud’homme pour le mettre dans les meilleures dispositions. "Le coach n’a pas changé. Avec lui, on se comprend. Il attend de moi que j’aide l’équipe offensivement et défensivement et c’est à lui de décider quand je serai prêt à débuter."