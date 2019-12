La demande émane du club français et agrée toutes les parties

Arrivé à Sclessin cet été sous la forme d’un prêt avec option (pas loin de 7M€), Anthony Limbombe va déjà quitter le Standard cet hiver après seulement six apparitions dont trois titularisations (284 minutes de temps de jeu, un but et un assist). Le 22 juin, l’ancien joueur de Bruges, dont l’arrivée était vivement souhaitée par Michel Preud’homme, débarquait à Liège dans l’espoir de se refaire une santé après une saison compliquée du côté de Nantes.

Avec Limbombe, Michel Preud’homme voulait réaliser le même coup qu’avec Maxime Lestienne un an plus tôt. « Anthony doit prendre exemple sur Maxime », a déclaré le coach liégeois lorsque Lestienne a été sélectionné par Roberto Martinez. « Je lui ai dit que s’il continuait à travailler dur, lui aussi allait être rappelé chez les Diables. »

Malheureusement, Limbombe n’aura pas été épargné par la poisse en bord de Meuse. Le 11 octobre dernier, durant la trêve internationale, Limbombe s’est blessé lors d’un match amical face à Saint-Trond lors duquel il avait claqué un doublé. L’ailier souffrait d’une entorse du ligament latéral interne du genou droit. Plus de deux mois plus tard, Limbombe n’est toujours pas rétabli. Sa rééducation le médian offensif ne devrait pas la poursuivre au Standard. Selon nos informations, Anthony Limbombe devrait bien quitter prématurément le Standard cet hiver. Le départ de Limbombe est presque acté et le joueur retournera à Nantes sous l’impulsion des Canaris qui, à la recherche d’un profil similaire, a sollicité son retour. Du côté de la direction liégeoise, vu le rendement du joueur, toujours blessé, et la grande partie du salaire du joueur qu’elle paie, on ne s’est pas opposé à cette demande d’autant que le joueur a rapidement marqué son accord pour rentrer à la Beaujoire.

Limbombe espère donc enfin réussir à Nantes où il a connu des difficultés la saison dernière. Il est attendu à Nantes pour la fin du mois afin de poursuivre sa revalidation.