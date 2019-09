La liste européenne du Standard est tombée. Arnaud Bodart n'en fait (encore) pas partie. Sans surprise, Sébastien Pocognoli, Orlando Sa et Luis Pedro Cavanda n'y figurent pas.





L'UEFA a publié la liste européenne du Standard pour l'Europa League. Elle se compose des 25 joueurs qui sont autorisés à jouer la phase de groupe.





Petite surprise : Arnaud Bodart, le gardien titulaire des Rouches depuis le début de la saison, n'en fait pas partie. Cela veut-il dire que le club a fait le choix de le laisser au repos dans cette compétition? Non. Le joueur étant né après le 1er janvier 1998, il pourra être intégré à la liste B, qui doit être rendue avant la veille du premier match au plus tard. Et les joueurs de la liste B sont autorisés à jouer.





Sébastien Pocognoli, Luis Pedro Cavanda et Orlando Sa ne font pas, eux pas partie du tout de la liste européenne. Et ils sont trop âgés pour faire partie de la liste B. Ce n'est pas surprenant dans le sens où les trois joueurs ne font déjà pas partie de la liste belge. Il leur est donc impossible de prendre part au moindre match officiel avant le 1er janvier prochain.