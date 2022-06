Même si certains supporters commencent à trouver le temps long par rapport à la désignation du prochain T1, les choses avancent en bord de Meuse.

La semaine dernière, les propriétaires américains ont créé le Football Group de 777 Partners nommant Don Dransfield comme CEO (ils ont également engagé Mladen Sormaz, actif depuis trois ans à Leicester en tant que Head of Football Analytics). Cette nomination, qui a pris plus de temps que prévu, a ralenti le processus de confirmation dans ses fonctions de CEO de Pierre Locht. Ce dernier devait avoir une entrevue avec Dransfield ce jeudi pour définir les contours de la fonction de CEO du Standard. L’homme de 34 ans, actif au club depuis plus de dix ans où il a eu de nombreuses casquettes dont celle de directeur du centre de formation depuis 2017, voulait être fixé sur les prérogatives que les propriétaires américains comptaient lui attribuer. Charmé et enthousiasmé par le projet, Locht a accepté le challenge au grand bonheur des employés du club.

Son maintien au Standard est aussi synonyme du maintien de l’ancrage liégeois au sein du club. "Je suis aujourd’hui convaincu que le chapitre qui débute peut permettre au Matricule 16 de grandir à tous les niveaux. En combinant la dimension internationale et les ressources apportées par nos nouveaux actionnaires avec la compétence et la passion des personnes déjà présentes dans et autour de notre club, nous pouvons construire quelque chose de solide et ambitieux pour l’avenir", a-t-il précisé.

Maintenant, le Standard va tâcher de finaliser l’arrivée de Ronny Deila en tant que T1 pour réellement entamer une nouvelle ère.