Le Standard a bien débuté sa saison à l’extérieur, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé.

Le Standard a gagné deux matchs de suite en déplacement ; ce n’est pas tout à fait une habitude rouche. La saison passée, il avait enchaîné, à deux reprises, deux succès de rang, sur un total de vingt-six rencontres : mi-août, pour les débuts de Philippe Montanier (1-2 à Waasland-Beveren et 0-3 au Beerschot), puis mi-janvier, pour les débuts de Mbaye Leye (0-1 au Cercle Bruges puis 0-4 à Malines). Le Standard avait encore remporté deux matchs de suite, début février, en Coupe de Belgique, mais le deuxième avait été arraché aux tirs au but, à Courtrai (1-1, 7-6).

Mbaye Leye l’a redit en conférence de presse, après le succès au Kiel (0-1), il cherche la continuité. Si elle doit se construire loin de Liège, cela peut aussi être utile, et aider à renforcer la cohésion d’un groupe vainqueur à Zulte Waregem (1-2), où il n’avait plus gagné depuis cinq ans et demi.

(...)