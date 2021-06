Arrivé libre en provenance de Seraing à l’été 2017, Louis Fortin a paraphé son premier contrat pro en juillet 2020 sur base d’une saison plus une autre en option. Le portier s’est régulièrement entraîné avec les pros aux côtés de Bodart, Gillet et Henkinet. En cette fin de saison, suite aux blessures d’Henkinet et Bodart, Fortin a fait quelques apparitions dans le groupe élargi de Mbaye Leye mais aussi sur le banc comme lors du déplacement à Gand lors de l’avant-dernière journée de Europe Playoffs.



L’option dans le contrat du jeune gardien a bien été levée au 30 mars dernier mais son avenir ne s’écrira plus à Sclessin où on semblait pourtant compter sur lui à l’avenir. Mis en concurrence avec le jeune Matthieu Epolo (16 ans) ces dernières semaines, Louis Fortin a pris la direction de Gand où il vient de s’engager pour deux ans plus une saison supplémentaire en option. Fortin a été séduit par le projet des Buffalos qui lui proposent d’être en concurrence avec Davy Roef pour le poste de doublure de Sinan Bolat, suite au départ de Colin Coosemans du côté d’Anderlecht.

Un beau pas en avant pour le gamin de 19 ans qui entend apprendre aux contacts de l’international turc.