Standard Lourdes sanctions de l'UEFA pour le Standard L.-P. E.

Jets d'objets sur le terrain, occupation de voies d'évacuation et d'escaliers, présence d'un supporter sur le terrain contre Francfort. À quoi il faut ajouter des actes de dégradation, l'utilisation et le jet d'engins pyrotechniques sur le terrain provoquant un retard au coup d'envoi au Vitória.



En conséquence de cette liste, le Standard va devoir passer à la caisse, payant cher le comportement de ses supporters lors de deux rencontres de l'Europa League. L'UEFA a infligé 70 000 euros d'amende au club liégeois ainsi qu'un déplacement européen sans supporters, avec sursis. Le Standard en appelle au respect des règles et à un comportement irréprochable de ses partisans.