Raskin : Je ne sais même plus quoi dire après cette nouvelle défaite. Sur le premier but, on se fait avoir par l'arbitrage selon moi. Cela ne tourne pas rond pour nous et quand cela ne veut pas rentrer, on ne peut rien faire, alors que de l'autre côté ça rentre. C'est l'histoire de notre saison. Malgré son erreur, on n'en veut pas à Sissako car il a fait un bon match. On n'était pas au rendez-vous en première mi-temps. On savait que c'était un match très important et on n'a pas répondu présent. 29 buts marqués en 26 matchs c'est vraiment trop peu quand on est le Standard de Liège. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ?

Amallah: Il y a beaucoup de frustration aujourd'hui. On a eu des possibilités en début de seconde période et on prend le 2-0 dans la foulée donc ça fait mal. Quand tu travailles défensivement c'est plus dur de repartir vers l'avant, mais ce sont les consignes du coach et il faut les exécuter. C'est une saison compliquée, c'est à nous de travailler mieux à l'entraînement et de faire mieux sur le terrain.

Elsner: La déception est présente. Il y a un sentiment bizarre de se dire qu'on n'a pas été si mauvais que ça aujourd'hui. On doit vraiment faire attention à corriger tous les petits moments clés de la rencontre. On avait une bonne dynamique en début de seconde période. On repartait beaucoup plus rapidement vers le but adverse. Il nous a manqué le côté tueur. Le football ne tient pas à grand chose. Dans notre situation, l'objectif c'est le match qui suit. Quand on perd 2-0 il est évident qu'on regrette certains choix.