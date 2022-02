Une semaine après le partage difficile à digérer face au Cercle, Luka Elsner et les Rouches se rendent à Genk, dimanche. "La pilule de ce but annulé n’est pas passée mais il est important de ne pas traîner cette histoire trop longtemps. Si cette injustice peut ajouter une énergie revancharde à ce match face à Genk, pourquoi pas. Mais il faut penser au foot et à ce qu’on doit faire : battre le Racing", explique Luka Elsner.

Car une victoire est indispensable pour conserver des ambitions de top 8. "Avant le Cercle, j’avais dit aux joueurs que c’était une finale qui en appelait d’autres. On est dans une situation où ce match face à Genk compte double. Une victoire là-bas nous beaucoup beaucoup sur le plan comptable et mental."

Une chose est certaine : les deux équipes sont sous pression. Et la défaite est interdite pour le Standard. "Mais je suis la personne qui doit avoir l’espoir et la conviction que nous serons dans les PO2", note Elsner. "Cette conviction ne me lâchera pas tant que mathématiquement, c’est possible."

Pour ce match, le Standard sera toujours privé de Gilles Dewaele. "Mais sa rééducation évolue bien", souligne le coach liégeois, qui pourrait récupérer son latéral droit début mars. "Pour le reste il y a quelques petits bobos à gauche et à droite. Aron Donnum et Selim Amallah ont notamment manqué l’entraînement de jeudi. Mais rien de grave. De manière générale, tout le monde est sur le pont." En ce compris Abdoul Tapsoba, de retour de la Can.