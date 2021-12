Nerveux. Comme tous les acteurs de la rencontre de ce dimanche, Luka Elsner a passé une rencontre sous haute tension, entre exclusions, empoignades entre joueurs et sifflets d’un public surchauffé. Même après la rencontre, au moment de s’asseoir en salle de conférence de presse, il avouait avoir du mal à "évacuer la tension du match".

Un match que le Standard devait gagner pour ne pas plonger encore un peu plus dans la crise. "Dans notre position, on ne voulait pas se laisser mourir comme ça. Tout le monde a livré bataille et il y avait énormément de nervosité. Des choses sont allées trop loin mais sur le terrain, on a gagné des duels. On a montré de l’envie. Et je ne peux pas dire que ça soit mal de ne pas avoir plié et d’avoir montré un peu de personnalité. "

Le Standard a également montré un football intéressant en première période. "On aurait mérité de passer devant au score vu les occasions avant la pause. Mais en deuxième période, en supériorité numérique, cela a été compliqué. L’Antwerp a senti qu’on était un peu fébriles et a trouvé le chemin des filets. On gagne finalement grâce à cinq minutes de folies à la suite de l’apport des remplaçants mais il faut avoir beaucoup d’humilité. Car on était morts et on est revenus à la vie. Cette fois, nous n’avons pas été passifs. J’ai adoré cette fin de match."

Désormais, il va falloir enchaîner dès mercredi face au Beerschot. Malgré les suspensions d’Amallah et de Raskin. Qui vont obliger le coach à revoir une nouvelle fois ses plans tactiques. "On va repartir sur d’autres options mais on va essayer de garder certains principes."

Après avoir évacué la tension.