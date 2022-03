"C’est une bouffée d’oxygène", assure-t-il. "Cela faisait longtemps qu’on attendait d’avoir un sentiment positif après un match, celui de la victoire."

Si le Standard l’a emporté, il a tout de même souffert durant plus de 30 minutes face à une équipe pourtant très limitée. Ce qui n’empêche pas Luka Elsner de… savourer. "J’ai pris du plaisir à voir les joueurs afficher une telle mentalité et des valeurs qui correspondent au club. J’ai aimé voir cette intensité rarement observée en récupération. On a livré une bonne, voire une très bonne prestation."

Le T1 est revenu sur sa décision d’écarter Arnaud Bodart. "C’était très difficile. On a eu une longue discussion. C’était, pour ma part, difficile à gérer compte tenu de mes propos qui n’étaient pas appropriés après le match de Gand. Ils laissaient sous-entendre qu’Arnaud était responsable de tous les maux du club, ce qui est faux. Mais je maintiens ma décision car nous avions besoin d’assurance sur le court terme. Je salue aussi la réaction d’Arnaud qui fait preuve d’un grand professionnalisme. On va tous l’aider à revenir à son top niveau."