C’est malheureusement presque devenu une tradition en octobre à Sclessin. La salle de presse du stade était comble pour l’intronisation d’un nouveau coach, Luka Elsner. L’ancien T1 de Courtrai a pris ses fonctions lundi accompagné par son nouveau T2, Will Still. Heureux d’être là, le Franco-Slovène de 39 ans, qui a signé pour deux ans, est impatient de relever ce qui est à ce jour le plus grand défi de sa carrière.

Luka Elsner, quelles sont vos premières impressions ?

"Je voudrais avant tout remercier Bruno et Alexandre pour l’accueil et la confiance accordée. Je suis évidemment enthousiaste à l’idée de devenir coach du Standard qui offre une aventure difficile à vivre ailleurs. Il s’agit là du plus grand club que j’ai entraîné dans ma carrière. Je rejoins ce projet avec envie, force et énergie mais également en connaissance de cause. Je suis conscient des difficultés rencontrées par le club, mais j’ai à cœur, avec mon staff, si ce n’est de résoudre tous les problèmes de suite, d’au moins susciter un espoir et avancer de manière comptable tout en construisant quelque chose de fort. Il n’y aura pas d’excuse mais que des solutions pour gagner des matchs. On doit avant tout retrouver le plaisir, celui de venir au stade, de voir un Standard conquérant."



(...)