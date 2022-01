Luka Elsner a fini par lâcher, en fin de conférence de presse : "On a été très efficaces pour finir, mais on ne l’a pas assez été dans la préparation de certaines actions. Sur les deux matchs (à Anderlecht et contre Bruges), on a eu une vingtaine de situations où on aurait pu, et dû faire un meilleur choix, pour mieux finir. C’est une vraie frustration."

En début de semaine, l’entraîneur franco-slovène avait fait un montage des transitions manquées à Anderlecht. Les phases ont défilé sur les téléviseurs des différentes salles de l’Académie, pour rappeler aux joueurs quels choix justes il fallait poser. Mercredi, lors de l’entraînement ouvert, il avait insisté sur ce point, glissant : "On a eu quatorze situations similaires, on en a réussi qu’une seule."

Son adjoint Will Still, dans un langage plus fleuri, avait aussi appuyé sur ce défaut liégeois, dans l’efficacité. Contre Bruges, le Standard a marqué deux buts, c’est un de mieux que la semaine passée. Il a eu un peu plus de possibilités qu’à Anderlecht, mais il a encore manqué cette touche de précision pour obtenir plus d’efficacité.

Face à Anderlecht et Bruges, le Standard s’est battu, au départ d’un bloc bas, "avec nos armes du moment", a convenu Elsner. Il a aussi joué contre des formations qui aiment la possession (67 % dans les deux cas), ce qui facilite le jeu en transition.

À Eupen, ce mercredi, contre Malines, dimanche, puis le Cercle Bruges la semaine suivante, l’affaire sera différente. Et il sera intéressant de voir le visage liégeois, dans son utilisation du ballon et des espaces.

"Ce sera une autre dynamique, mais il faudra passer la vitesse supérieure", a prévenu l’entraîneur liégeois, qui veut capitaliser sur ces deux bons points.

Dimanche, Luka Elsner avait pointé que le côté gauche brugeois, avec Lang et Nsoki, laissait plus d’espaces pour Aron Dönnum. L’international norvégien en a profité, notamment sur le premier but, mais il a aussi fait de mauvais choix, et son comportement, plus globalement, n’a pas toujours été celui d’un joueur qui s’est remis en question.

"On a eu une discussion après le match à Anderlecht, je lui ai dit ce que je n’avais pas apprécié dans son comportement. Il y a eu une évolution positive ce dimanche, mais il peut être largement plus performant."

Dans une sorte d’avertissement, Elsner disait encore : "Il doit faire sa partie du job, et si c’est moins le cas, il verra la différence."