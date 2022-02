M. Elsner, quelle est votre analyse ?

"La première mi-temps a été pitoyable. On savait que ce serait un combat très difficile, avec des conditions compliquées, mais on n’a pas été au niveau, dans l’impact, les duels, l’envie de se faire mal. On a manqué de personnalité, la mentalité n’a pas été bonne. La deuxième mi-temps a été meilleure, mais elle ne peut faire oublier ce qu’on n’a pas fait avant. On a été dominé dans tous les compartiments essentiels. À un moment, il faut arrêter de faire semblant."

Qu’avez-vous dit à vos joueurs à la mi-temps ?

"Ils parlaient beaucoup du jeu, mais je leur ai dit de se taire, parce qu’on ne parle pas de jeu quand les bases n’y sont pas. J’ai crié pour remettre les choses au point."

Êtes-vous découragé ?

"Ce sont des moments qui marquent. Je suis très touché parce qu’on m’a fait confiance pour remettre cette équipe sur les bons rails. Cela me marque par rapport aux gens qui m’ont fait confiance. Mais il faut qu’on arrête de faire semblant de croire qu’on donne le maximum. On s’arrête, on regarde l’adversaire qui passe, on se retient, puis on frôle les buts gags… ou on les prend."

Pensez-vous à la démission ou craignez-vous d’être limogé ?

"La mission confiée n’est pas une réussite, et la question va se poser. Je ne suis pas non plus un bleu, et je pense qu’il faut être réaliste par rapport à ma position. Mais c’est beaucoup moins important que le sentiment qui m’anime toujours de gratter et de transmettre la volonté pour aller se battre. On doit rentrer dans ce mode de combat."

C’est un discours déjà entendu il y a deux mois…

"Je peux pourtant vous assurer que la volonté y est, de moi et mon staff. On travaille pour changer les choses. Cette équipe est capable de faire mieux, mais on prend la réalité en pleine tête. Il faut arrêter de faire semblant."