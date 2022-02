Le mercato hivernal est à peine terminé que le Standard fait déjà face à la réalité : le noyau est un peu court sur flancs défensifs. La blessure de Dewaele, combinée aux départs de Fai et Gavory, en est déjà la preuve. "On a un peu déplacé le déséquilibre mais nous avons encore suffisamment de solutions pour être solides", explique Elsner, qui n’a pas obtenu l’arrière latéral désiré début janvier. "On s’était positionnés mais d’autres dossiers étaient plus urgents et cela a été mis en pause", admet le coach des Rouches. "Et il ne faut pas oublier qu’Alexandro Calut a su saisir sa chance."

Au final, vu la situation, quel est le bilan du mercato ? "Je pense qu’on peut être satisfaits même si un ou deux profils supplémentaires nous auraient fait du bien", ne cache pas le T1 liégeois. "Mais les arrivées ont été bénéfiques rapidement. Ils peuvent nous aider à inverser la tendance, donc sur ce point, oui, je suis satisfait."

Certains marchés étant encore ouverts, un ou plusieurs départs sont-ils encore possibles ? "Je ne fermerais pas la porte mais on a atteint un nombre de joueurs dans l’effectif qui correspond à ce dont nous avons besoin pour terminer la saison tout en ayant de l’ambition. On est dans la capacité de doubler tous les postes et Tapsoba doit encore revenir."

Ce sera le cas en début de semaine prochaine, après le match pour la troisième place que disputera le Burkina Faso samedi soir.