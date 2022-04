Le 11 octobre 2021, Luka Elsner est présenté en tant que nouveau T1 des Rouches. Il a une mission : relever le Standard et tenter de le qualifier pour l’Europe, peu importe le chemin. "Ici, on peut vivre des émotions fortes, une aventure exceptionnelle. J’avais une envie profonde de travailler dans ce club et cela a été renforcé par le sentiment de compatibilité rapidement ressenti avec les dirigeants", déclarait-il alors, les yeux pétillants.

Six mois plus tard, pratiquement jour pour jour, les étincelles ont délaissé les yeux du coach de 39 ans. Dimanche soir, au Stayen, après une énième défaite et un bilan catastrophique de 23 points sur 72, Luka Elsner a dressé le bilan avec une grande lucidité.

"Je ne peux ignorer ma part de responsabilité dans cet échec. On en a tous une, moi, mon staff et les joueurs. Je n’ai jamais réussi à trouver les solutions et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Cette responsabilité m’incombe totalement. Suis-je abattu ? Non mais marqué, extrêmement marqué par une saison qui laissera des traces à tous les étages et chez tout le monde. J’espère qu’elle sera utile à tous ceux qui l’ont vécue pour avoir suffisamment d’envie de ne plus vivre la même dans le futur ou même s’en rapprocher."

En octobre, Luka Elsner parlait d’une aventure exceptionnelle, elle l’aura été, mais dans le mauvais sens du terme.

"On ne sort pas indemne d’une telle expérience", confie-t-il. "Mais cela n’enlèvera rien à mon enthousiasme et ma volonté de réussir. Elle façonnera par contre mon travail et la manière dont je vais voir mon rôle dans le futur. La saison est terminée et elle a été catastrophique. Mais à l’instar d’un match qui en suit un autre, une nouvelle saison arrivera vite et l’avenir sera plus clair. Il y a toujours un après."

Un avenir qui semble s’éloigner de Sclessin

Toute la question est de savoir si cet après se déroulera avec Luka Elsner à la tête des Rouches. "Je n’en ai pas la moindre idée. Comme je l’ai déjà dit plusieurs fois, je sais être lucide quant à ma capacité d’aider les garçons à élever leur niveau. On verra plus tard."

Terminer 14e, à 15 points des PO2 et 27 des PO1 n’était certainement pas l’issue escomptée par Elsner au moment de parapher son bail de deux ans à Sclessin.

"Pourtant, je ne regrette rien. Il aurait fallu être fou pour refuser de coacher le Standard. Regretter ne fait pas partie de mon mode de fonctionnement."

Cette semaine, les Liégeois seront en congé et ils se retrouveront samedi à l’Académie pour un bloc de quatre semaines d’entraînement et deux matchs amicaux jusqu’au 13 mai. Une période de transition qui devrait sonner le glas pour Luka Elsner.