Comme nous vous l’annoncions en exclusivité hier, le Galatasaray faisait le forcing, cette semaine, pour attirer Christian Luyindama en Turquie. Désireux de renforcer sa défense centrale, le club turc avait fait du Congolais de 25 ans sa priorité défensive pour ce mercato. Très actif cet hiver, le Galatasaray a déjà fait signer les attaquants Mbaye Diagne (définitif) et Kostas Mitroglou (prêt). Le dossier a connu une avancée significative ce jeudi. Alors que le marché des transferts se clôturera à 22 heures en Turquie, Christian Luyindama, qui s’est entraîné ce matin, a bien pris la route de la Turquie. Actuellement, il est dans l’avion qui doit l’emmener à Istanbul où il officialisera, ce soir, son prêt payant en Turquie. Une option d'achat y sera associée et il devrait donc, si tout se passe comme prévu, signer pour 4 ans avec son nouveau club cet été. Au total (le coût du prêt et le coût de l'option d'achat), le Standard récupérera 9 millions d'euros dans l'affaire.

Si le plan fonctionne comme prévu, le Standard réalisera donc une belle opération financière. Arrivé pour 170.000€, Christian Luyindama fera l'objet d'une énorme plus-value. Du côté des supporters, on s’étonnera d’autant plus de ce départ que le joueur avait, durant le stage hivernal, précisé qu’il ne quitterait pas le navire cet hiver. En football, plus qu’ailleurs, la vérité d’un jour n’est jamais celle du lendemain.