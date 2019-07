Menés 0-2, les Liégeois ont renversé la vapeur via trois buts inscrits… de la tête avant d’être rejoints sur coup-franc.

Ce mercredi, le Standard disputait un match amical à huis clos à l’Académie face au MVV Maastricht (D2). L’occasion pour Jérôme Déom, récemment transféré au MVV, de revenir sur ses terres une dernière fois. Pour cette avant dernière répétition avant le match de gala de dimanche face à Nice (15h30), Michel Preud’homme relançait Vanja Milinkovic-Savic. Pointé du doigt pour ses erreurs lors de ses dernières sorties, le Serbe a pu disputer toute la rencontre. Il semble déjà acquis qu’il ne débutera pas le premier match de championnat au Cercle de Bruges et que le portier qui sera entre les perches face aux équipiers de Dante dimanche aura de grandes chances de commencer la saison au Cercle.

Etonnement, les Liégeois étaient pris à froid d’entrée de jeu puisque les Néérlandais ouvrait la marque via van den Hurk. Le flanc gauche rouche était mis en cause, trop spectateur. Loin d’être fringants, les Standardmen voyaient leurs adversaires doubler la mise à la 23e, une nouvelle fois via van den Hurk qui profitait d’une mauvaise remise de Lavalée. A la demi heure, Limbombe réduisait l’écart, de la tête, bien servi par Balikwisha.

Après la pause, tandis que Michel Preud’homme ne modifiait pas son onze, les Rouches étaient animés d’autres intentions et les Néerlandais peinaient à repasser dans la moitié adverse. C’est donc justement que Selim Amallah égalisait, une nouvelle fois de la tête, suite à un beau service d’Anthony Limbombe. Le match basculait après l’heure de jeu avec le 3e but de la tête des Rouches signés Senna Miangue bien mis sur orbite par Halilovic monté quelques minutes auparavant.

Pas dangereux depuis la reprise, les Néérlandais revenaient tout de même dans la rencontre à la faveur d’un coup-franc direct qui trompait Milinkovic-Savic. Liégeois et Néerlandais se quittaient dos à dos.

Ce jeudi, un décrassage est prévu à 10 heures. Dimanche, à l’occasion du Fan Day, les Standardmen rencontreront les Français de l’OGC Nice. A cette occasion, les Rouches étrenneront leur nouveau maillot.

Les buts : 1re et 23e Van den Hurk (0-2), 30e Limbombe (1-2), 50e Amallah (2-2), 67e Miangue (3-2), 74E Holtby (3-3)

Standard : Milinkovic-Savic, Goreux (62e Cavanda), Lavalée, Laifis (62e Sangare), Pocognoli (62e Miangue), Cimirot (62e Kosanovic), Bastien (62e Raskin), Amallah (62e Halilovic), Limbombe (62e Carcela), Balikwisha (62e J. Carcela), Cop (62e Emond).