Champion de Belgique, du Benelux, d’Europe et même du monde. Un palmarès qui laisserait n’importe quel footballeur rêveur. C’est celui du boxeur liégeois Madani Rahmani (31 ans). Ce champion de kick-boxing catégorie mi-lourd est un grand supporter du Standard, et ce depuis sa plus tendre enfance.

Ami proche de Mehdi Carcela (voir par ailleurs), Madani Rahmani va prochainement réunir ses deux passions en un même lieu : Sclessin. Le samedi 28 mars, le Liégeois organisera un gala de kick-boxing dans l’enceinte du stade au milieu du Club Affaires de la tribune 2.

"Avec mon coach, Fabian Pavone, on a eu l’idée de réaliser ce gala à Sclessin. Je suis allé voir Sacha Feytongs pour voir si c’était possible et le club a de suite été favorable à notre demande" , lance-t-il, des étoiles plein les yeux . "Venir boxer au sein du stade du club de mon cœur, c’était un rêve. Je pourrai dire qu’une fois dans ma carrière j’ai boxé au Standard. Ça n’a pas de prix et ce n’est pas donné à tout le monde."

(...)