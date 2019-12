Dimanche à Mouscron, Gojko Cimirot disputera déjà son 87e match sous le maillot rouche. Avec 86 rencontres au compteur, pour deux buts et autant d’assists, le Bosnien n’est sans doute pas le joueur le plus décisif à Sclessin. Mais l’importance du médian axial dans le dispositif liégeois est telle que le Standard ne peut se passer de lui, depuis son arrivée en janvier 2018. Gojko Cimirot, c’est l’homme de l’ombre, celui qui travaille pour les autres, qui colmate les brèches, dans le silence mais avec la plus grande des efficacités. Calme en toutes situations, le médian défensif n’a pris que… cinq cartons jaunes en 86 apparitions.

(...)