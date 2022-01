Les consignes du coach des Rouches durant 90 minutes permettaient de mesurer l’ampleur du travail qui lui reste à effectuer.

Mercredi soir, à Eupen, Luka Elsner avait un plan en tête : mettre une pression conséquente sur les Pandas et prendre le dessus le plus vite possible. Forts de leurs deux points pris face à Anderlecht et Bruges, les Standardmen étaient bien décidés à prouver qu’ils étaient également capables de faire le jeu.

Dès les premières secondes, dans un stade d’Eupen totalement vide et dont la proximité entre le banc et la tribune de presse permet de saisir la portée des messages des deux coachs, Luka Elsner a donné de la voix. Le tempo, c’est lui qui le dictait.

(....)